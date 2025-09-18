Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 17 Eylül 2025: Eşref Rüya, Sahipsizler, Ajax-Inter maçı, MasterChef... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 17 Eylül 2025: ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

        17 Eylül 2025 reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Eşref Rüya dizisi yeni sezonu açarken, MasterChef Türkiye yarışması ve Sahipsizler dizisi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Inter maçı futbolseverlerle buluşurken diğer kanallarda Veliaht, Gözleri Karadeniz ve Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 07:47 Güncelleme: 18.09.2025 - 10:19
        • 1

          ‘’Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 17 Eylül Çarşamba günü yayınlanan yapımlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Eşref Rüya 2. sezonuyla ekranlara dönüş yaparken, Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam ederken UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Inter maçı futbolseverleri ekran başına kilitledi. Diğer kanallarda ise Veliaht, Gözleri Karadeniz ve Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, 17 Eylül 2025 reyting sonuçları…

        • 2

          17 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.

          17 Eylül 2025 Çarşamba reyting sonuçları şu şekilde;

        • 3

          17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Eşref Rüya – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          MasterChef Türkiye – TV8

          Sahipsizler – Star TV

          Esra Erol’da – ATV

          MasterChef Türkiye Büyük Kapışma – TV8

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          ATV Ana Haber – ATV

        • 4

          17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Eşref Rüya – Kanal D

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

          MasterChef Türkiye Büyük Kapışma – TV8

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          Sahipsizler – Star TV

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Ajax–Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Sahipsizler (Özet) – Star TV

        • 5

          17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Eşref Rüya – Kanal D

          Sahipsizler – Star TV

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          Sahipsizler (Özet) – Star TV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          MasterChef Türkiye – TV8

          ATV Ana Haber – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

        • 6
