Dünün reyting sonuçları 17 Eylül 2025: ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
17 Eylül 2025 reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Eşref Rüya dizisi yeni sezonu açarken, MasterChef Türkiye yarışması ve Sahipsizler dizisi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Inter maçı futbolseverlerle buluşurken diğer kanallarda Veliaht, Gözleri Karadeniz ve Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...
17 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.
17 Eylül 2025 Çarşamba reyting sonuçları şu şekilde;
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
MasterChef Türkiye – TV8
Sahipsizler – Star TV
Esra Erol’da – ATV
MasterChef Türkiye Büyük Kapışma – TV8
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
MasterChef Türkiye Özet – TV8
ATV Ana Haber – ATV
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
MasterChef Türkiye Büyük Kapışma – TV8
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Sahipsizler – Star TV
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Ajax–Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
Sahipsizler (Özet) – Star TV
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Sahipsizler – Star TV
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Sahipsizler (Özet) – Star TV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
MasterChef Türkiye – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber – Show TV
