‘’Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 17 Eylül Çarşamba günü yayınlanan yapımlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Eşref Rüya 2. sezonuyla ekranlara dönüş yaparken, Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam ederken UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Inter maçı futbolseverleri ekran başına kilitledi. Diğer kanallarda ise Veliaht, Gözleri Karadeniz ve Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, 17 Eylül 2025 reyting sonuçları…