REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

15 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olur olmaz detyalar haberimizde yer alacak.