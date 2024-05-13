Reyting sonuçları açıklanıyor... 12 Mayıs Pazar AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Ekranlarda dizi, program ve ana haberler arasında reyting yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı ve Survivor All Star reytinglerde birinci olmaya çalıştı. İşte, 12 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Dünün reyting sonuçları izlediği yapımın izlenme oranını merak edenler tarafından araştırılıyor. Gün boyu yayınlanan dizi, program ve ana haberlerin izlenmeleri reyting sonuçları ile belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 12 Mayıs 2024 Pazar gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...
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12 MAYIS 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 12 Mayıs Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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12 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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