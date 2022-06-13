Kim Milyoner Olmak İster, Survivor 2022 ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programları dizileri dünün reyting sıralamasında kıyasıya yarıştı. 12 Haziran reyting sonuçlarına göre hangi yapımın birinci olduğu merak ediliyor. Televizyon seyircileri “Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, dünün reyting sıralaması...