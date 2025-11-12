Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 11 Kasım 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak... AB ve Total sıralaması ile dün en çok izlenen yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 11 Kasım 2025: AB ve Total sıralaması ile dün en çok izlenen yapım belli oldu

        11 Kasım Salı akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar yayınlandı. Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Gözleri KaraDeniz ve Now TV'de Kıskanmak dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de ise Güller ve Günahlar dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? İşte, 11 Kasım 2025 reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 10:15 Güncelleme: 12.11.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her gün kanallarda birçok dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak ve Güller ve Günahlar dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması ekranlara geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 11 Kasım 2025 reyting sonuçları!

        • 2

          11 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          11 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          11 KASIM 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

          Mehmed: Fetihler Sultanı — TRT 1

          Kral Kaybederse — STAR TV

          Kıskanmak — NOW

          Bahar — SHOW TV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

          Esra Erol'da — ATV

          Kıskanmak (Özet) — NOW

          Show Ana Haber — SHOW TV

          MasterChef Türkiye — TV8

        • 4

          11 KASIM 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

          Esra Erol'da — ATV

          Mehmed: Fetihler Sultanı — TRT 1

          ATV Ana Haber — ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

          Kıskanmak — NOW

          Bahar — SHOW TV

          Show Ana Haber — SHOW TV

          Kral Kaybederse — STAR TV

          Gözleri Karadeniz — ATV

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
