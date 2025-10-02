Reyting sonuçları 1 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu
Reyting sonuçları 1 Ekim 2025 Çarşamba sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Veliaht, ATV'de Gözleri Karadeniz ve Now'da Halef: Köklerin Çağrısı dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı ve Villarreal-Juventus maçı yayınlandı. Peki, 1 Ekim 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı program, dizi, film, yarışma ve maç gibi içerikler yayınlandı. 1 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye yarışması, Eşref Rüya ve Sahipsizler dizileri ile Union Saint-Gilloise-Newcastle United ve Villarreal-Juventus maçları ekranlara geldi. Veliaht, Gözleri Karadeniz ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin ise tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba reyting birincisi…
1 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
MasterChef Türkiye – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Esra Erol’da – ATV
Villarreal - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
MasterChef Türkiye (Özet) – TV8
Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8
1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Sahipsizler – Star TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Sahipsizler (Özet) – Star TV
Show Ana Haber – Show TV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
ATV Ana Haber – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
