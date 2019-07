Reynmen Ela şarkı sözleri, Reynmen takipçileri tarafından büyük merak konusu oldu. Scorp adlı sosyal medya uygulamasında popüler olan ve Youtube'da da hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Reynmen laklaplı Yusuf Aktaş, "Derdim Olsun" adlı şarkısının ardından "Ela"yı Youtube kanalından tanıttı. Ela yayınlandıktan yaklaşık 10 dakika sonra 1 milyon izlenme sayısına ulaştı. Klibe çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Peki, Reynmen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

REYNMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

Yardım et yardım et yardım et yardım et..

Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep...x2

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

Tek sende suç, deme sakın bana etmem kabul

Geç sen de vur, beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş

Geçmez gurur, harcayıp ömrümü tüketti pişirir ensemde tuz

Nerden bulur, düştüm bu belaya bir kere, geliyor erken sonum(erken sonum)

Alsam bi dal yine dudaklarından

Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da

Buruk bir şarkısın kulaklarımda

Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından

Yalan söyleme gözlerime bak x3

Gözlerime bak ,gözlerime bak

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

REYNMEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Aktaş (d. 6 Aralık 1995),Türk vlogger ve oyuncu. Scorp & YouTube'da paylaştığı videolar ile tanıldı.

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim'de Liseyi tamamlamıştır. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.

2019 yılında ise Yusuf Aktaş; yepyeni çalışması "Derdim Olsun" müzik video klibi ile Türkiye’nin en çok izlenen videoları arasına girdi.