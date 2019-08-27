Reynmen Berrin Keklikler merak konusu oldu. Derdim Olsun ve Ela adlı şarkılarıyla gündemden düşmen Youtuber Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Reynmen, bir dönem mankenlik yapan Berrin Keklikler ile denizde objektiflere takıldı

REYNMEN BERRİN KEKLİKLER İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Çeşme'de tatil yapan Reynemen, Berrin Keklikler ile denizde görüntülendi. Çiftin yakınlaşması dikkatlerden de kaçmadı.

BERRİN KEKLİKLER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Berin Keklikler 7 Nisan 1994'te Almanya'da doğdu. Keklikler; Miss Universe Turkey 2013 ünvanını kazanan ve ülkesini Miss Universe 2013 yarışmasında temsil eden bir Türk Alman güzellik yarışması baş sahibi. Öte yandan Berrin Keklikler, Survivor yarışmasından tanıdığımız Berna Keklikler'in kız kardeşidir.