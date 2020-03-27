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Yerli girişim sermayesi fonlarından Revo Capital, ikinci fonunu devreye aldığını duyurdu. 41 milyon euronun üzerinde sermaye taahhüdü ile ilk kapanışını gerçekleştiren fonun, son kapanışa kadar taahhüt miktarını 60 milyon euroya ulaştıracağı aktarılıyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 12.5 milyon euroluk katkı sağladığı fona, Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) desteklediği Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu'nun (TGIF) da 15 milyon euroluk destek sunduğu belirtildi.

Fonun odağında ise bulut tabanlı kurumsal çözümler, fintech’ler, dijital pazar yerleri, büyük veri, yapay zeka ve sağlık sektörüne yönelik teknolojilerin yer aldığı kaydedildi.

'EKOSİSTEME KARŞI GÜVEN VAR'

Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, "İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde finansmana ulaşmak start-up’lar açısından daha da önemli hale geliyor. Bu fonu hayata geçirmemizde EBRD, EIF ve TGIF gibi ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının yanı sıra ülke içinde EnerjiSa Enerji, Finberg, QNB Finansbank, Yıldız Ventures gibi kurumsal yatırımcıların da desteğini almış olmamız Türkiye ekonomisine ve girişimci ekosistemine duyulan güvenin bir göstergesi" dedi.

2013’te hayata geçirdikleri 66 milyon dolarlık ilk fonda yatırım yaptıkları 20 start-up’ın başarı grafiği ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri 2 çıkış işleminin önemli birer referans olduğunu söyleyen Bayrakdar, "Odağımızda yer alan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yatırım bekleyen dinamik, yaratıcı ve tutkulu start-up’lara ulaşmak ve başarılı şirketlere dönüşecek doğru yatırımları desteklemek için yoğun olarak çalışıyoruz. Hatta ilk yatırım yapacağımız girişimi şimdiden belirledik" diye konuştu.

İş birliğiyle ilgili değerlendirmede bulunan EBRD Sermaye Fonları Direktörü Anne Fossemalle ise, "Sunduğumuz taahhüt ile yüksek potansiyele sahip erken aşama teknoloji şirketlerinin girişim sermayesi finansmanına erişimi artarken uluslararası pazarlara ulaşma ve rekabet güçlerini artırma konusunda da destek alacaklar" diye konuştu.

Şimdiye kadar Foriba ve Paraşüt’ten çıkış yapan Revo'nun, bu yıl tamamlanması planlanan 2 çıkış üzerinde daha çalıştığı bilgisi verildi.