Reuters: Libya, Türkiye'den resmen asker talep etti

26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Reuters'ın haberine göre; Libya Mutabakat Hükümeti, resmi olarak Türkiye'den askeri yardım talep etti.
"OLUMLU CEVAP VERECEĞİZ"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Libya’nın Meşru hükümetinden gelen davete Türkiye olarak olumlu cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.
İşler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Libya'da BM'nin meşru gördüğü Ulusal Mutabakat Hükümetinin Türkiye’den askeri yardım talebine Türkiye olarak duyarsız kalamayız. 361 yıl ortak geçmişimiz olan Libya’nın Meşru hükümetinden gelen davete Türkiye olarak olumlu cevap vereceğiz. Gazi Meclisimizin Libya’ya askeri destek verilmesine ilişkin tezkereye onay vermesiyle kardeş Libya halkının ve meşru hükümetinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DAVETE İCABET EDECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çeşitli Avrupa ve Arap ülkeleri tarafından desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Şu anda da soruyorlar bize, dün de sordular; 'Asker gönderecek misiniz?' Biz de ne diyoruz; 'davet edildiğimiz yere gideriz' Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak inşallah Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. Meclisimizin de onaylamasıyla Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkânına kavuşacağız. İnşallah 8'inde, 9'unda neyse Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz."
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