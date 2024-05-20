Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ressam açıkladı: Kral Charles'ın portresi neden kırmızı?

        Ressam açıkladı: Kral Charles'ın portresi neden kırmızı?

        Ressam Jonathan Yeo, geçen hafta tanıtılan ve cehennem tasviri gibi olduğu için eleştirilen Kral Charles tablosunun neden kırmızı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 15:31 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kral Charles'ın Jonathan Yeo tarafından çizilen yeni portresi, sergilendiği çarşamba gününden bu yana konuşuluyor. Charles'ı, 1975'teki Galler Muhafızları'nın üniformasıyla resmeden portre, Buckingham Sarayı'nda görücüye çıktığında, tercih edilen kırmızı renk, kraliyet hayranlarının tepkisini çekti. Charles'ın "cehennemden çıkmış gibi" resmedildiğini söyleyen pek çok kişi, portreye tepki gösterdi. Tablo için "kan içinde yıkanıyormuş gibi", "cehennemde yanıyormuş gibi" benzeri yorumlar yapıldı, portreyle alay eden paylaşımlar sosyal medyada yayıldı.

        • 2

          Resmin yaratıcısı Yeo, Sunday Times'a verdiği röportajda, internette yayılan mimlerle eğlendiğini söyleyerek; "Bir resim üzerinde ne yaparsanız yapın, anlattığınız hikâyenin ne kadar açık olduğunu düşünürseniz düşünün, birileri ondan başka bir anlam çıkaracaktır" dedi.

        • 3

          Charles'ın 1975'teki Galler Muhafızları'nın üniformasıyla resmedildiği portredeki kelebek Charles’ın prenslikten krallığa geçişini temsil ediyordu. Zaten Yeo da portrenin yapımına 2020 yılında başlamıştı. O dönemde Charles, henüz Galler Prensi'ydi.

        • 4

          53 yaşındaki sanatçı Jonathan Yeo, portrede kırmızıyı Kral'ın parlak renkli üniformasını tonlama ve dikkati dağıtma isteğiyle seçtiğini belirtti. "Kırmızının gerçekten dikkat dağıtacağını düşündüm" diyen ressam, sadece üniformanın kırmızı kalması yerine tüm tabloyu kıpkırmızı yapmayı tercih ettiğini belirtti ve "Bunun psikolojik bir arka planı da olabilir, çünkü bu resmi yaparken kalp krizi geçirdim. Ama kesinlikle bunların hiçbirinin bilincinde değildim. Sadece bu rengi beğendim" dedi.

        • 5

          Jonathan Yeo, eserin neden bu kadar kırmızı olduğunu web sitesinden açıklarken, yoğun kırmızı rengin, kraliyet portre geleneğinden bir kopuşa işaret ettiğini söyledi. Yeo; "Daha geleneksel tasvirlere modern bir kontrast sağlayarak, tekdüze güçlü renk tonuyla türe dinamik, çağdaş bir sarsıntı enjekte etmek istediğini" yazdı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Habertürk Anasayfa