        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 7 Ekim 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları

        7 Ekim Resmi Gazete kararları gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Birçok konuda yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. İşte 7 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 00:47 Güncelleme: 07.10.2025 - 00:47
        • 1

          Resmi Gazete, 7 Ekim 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Özellikle iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 7 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

          –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

          YÖNETMELİKLER

          –– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimleri Hakkında Yönetmelik

          –– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

        • 3

          TEBLİĞ

          –– Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/5)

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2025/151, K: 2025/142 Sayılı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

