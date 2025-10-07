Resmi Gazete, 7 Ekim 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Özellikle iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 7 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…