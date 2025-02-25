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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 25 Şubat 2025: Resmi Gazete'de alınan kararları neler?

        25 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı!

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 25 Şubat 2025 Salı Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 00:34 Güncelleme: 25.02.2025 - 00:34
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          25 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanlar, yargıtay kararlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı kararları kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete’de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

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          25 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          CUMHURBAŞKANI KARARI

          –– Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9526)

          YÖNETMELİKLER

          –– Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          KURUL KARARI

          –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/02/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/30144] Sayılı Kararı

          YARGI BÖLÜMÜ

          YARGITAY KARARLARI

          –– Yargıtay 11 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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