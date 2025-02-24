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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: Kocaeli'nde rehine krizi, ortağını vurdu sağlık ekibine vermedi - SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Restoranda rehine krizi çözüldü! Vurduğu ortağı hayatını kaybetti!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Resul Türk, ortağı Mehmet Günaydın'ı birlikte işlettikleri lokantada pompalı tüfekle vurup rehin aldı. Resul Türk, polisin ikna çalışması sonucu teslim olurken, Günaydın'ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:39
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        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
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        Kocaeli'nde kan donduran olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi.

        TÜFEKLE VURUP REHİN ALDI

        DHA'daki habere göre Resul Türk, elinde pompalı tüfekle Mehmet Günaydın ile birlikte işlettikleri lokantaya girdi.

        Ortağı tarafından öldürülen Mehmet Günaydın.
        Ortağı tarafından öldürülen Mehmet Günaydın.

        Burada Türk, alacağı olduğunu öne sürdüğü ortağı Günaydın’ı tüfekle vurup, rehin aldı.

        YARALIYI SAĞLIK EKİPLERİNE VERMEDİ

        İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, Günaydın’ın kendilerine teslim edilmesini istedi. Ancak Resul Türk, bu talebi reddetti.

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        ÖZEL HAREKAT POLİSİ İKNA ETTİ

        Lokantaya kimsenin girmesine izin vermeyen şüpheli, özel harekat polislerinin iknasının ardından teslim oldu.

        ORTAĞI HAYATINI KAYBETTİ

        Mehmet Günaydın'ın yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Resul Türk, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        ALACAK VERECEK HUSUMETİ

        Resul Türk ile Mehmet Günaydın arasında alacak meselesi nedeniyle bir aydır husumet olduğu belirtildi.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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