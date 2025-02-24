Restoranda rehine krizi çözüldü! Vurduğu ortağı hayatını kaybetti!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Resul Türk, ortağı Mehmet Günaydın'ı birlikte işlettikleri lokantada pompalı tüfekle vurup rehin aldı. Resul Türk, polisin ikna çalışması sonucu teslim olurken, Günaydın'ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi
Kocaeli'nde kan donduran olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi.
TÜFEKLE VURUP REHİN ALDI
DHA'daki habere göre Resul Türk, elinde pompalı tüfekle Mehmet Günaydın ile birlikte işlettikleri lokantaya girdi.Ortağı tarafından öldürülen Mehmet Günaydın.
Burada Türk, alacağı olduğunu öne sürdüğü ortağı Günaydın’ı tüfekle vurup, rehin aldı.
YARALIYI SAĞLIK EKİPLERİNE VERMEDİ
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, Günaydın’ın kendilerine teslim edilmesini istedi. Ancak Resul Türk, bu talebi reddetti.
ÖZEL HAREKAT POLİSİ İKNA ETTİ
Lokantaya kimsenin girmesine izin vermeyen şüpheli, özel harekat polislerinin iknasının ardından teslim oldu.
ORTAĞI HAYATINI KAYBETTİ
Mehmet Günaydın'ın yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Resul Türk, işlemleri için polis merkezine götürüldü.
ALACAK VERECEK HUSUMETİ
Resul Türk ile Mehmet Günaydın arasında alacak meselesi nedeniyle bir aydır husumet olduğu belirtildi.