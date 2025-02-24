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        Haberler Dünya Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir | Dış Haberler

        Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir

        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın mevcut hız ve niteliklerle devam etmesi hâlinde 2030 yılından önce Avrupa Birliği'ne (AB) katılabileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 19:26 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:26
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        Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
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        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine dair olumlu açıklamalarda bulundu.

        Von der Leyen, Ukrayna'nın mevcut hız ve niteliklerle devam etmesi hâlinde, 2030 yılından önce Avrupa Birliği'ne katılabileceğini ifade etti. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Ukrayna'nın AB üyeliğinin en önemli güvenlik garantilerinden biri olabileceğine dikkat çekti.

        24 Şubat 2022 yılında başlayan savaşın hemen ertesinde AB üyelik başvurusu yapan Ukrayna, 2022 yılının haziran ayında aday ülke olarak kabul edildi. Ukrayna'nın üyeliğine dair müzâkerelerin başlangıcı ise 2023 yılının sonunda gerçekleşti.

        Ukrayna ayrıca 2017 yılından beri vize serbestisinden yaralanıyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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