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        Haberler Ekonomi Otomobil Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu - Otomobil Haberleri

        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif MOI'den

        Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi. 2. bölge için de en yüksek teklifi 890 milyon dolarla yine MOI Ortak Girişim Grubu'nun verdiği öğrenildi. MOI Ortak Girişim Grubu'nda (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.– Itversia Gestion S.L.–Opus Group AB – VTV Norte SA) 1970'li yıllardan bu yana ABD'de emisyon testleri yapan dünya devi Opus bulunurken, Opus tarafından satın alınan Arjantin merkezli araç muayene işletmeleri VTV Norte de Opus ile birlikte MOI ortak girişim grubu altında teklif verenler arasında yer alıyor. 2007 yılındaki Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının işletme hakkı 530 milyon dolar karşılığında devredilmişti. Bugünkü ihalede toplam bedelin 1 milyar 720 milyon dolara çıkması ile birlikte, MOI'nin teklifi 2007'deki rakamın 3 misline çıkmış oldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:58
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        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
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        Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) verdi.

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığında ilk olarak 1. bölgeye ilişkin araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi ihalesi yapıldı.

        İhaleye, Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) katıldı.

        Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 2. bölge için de 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu'nun verdiği öğrenildi.

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        AGTT VE DOĞUŞ ÇEKİLDİ

        Elemesiz ilk turda verilen teklif, 750 milyon dolar oldu. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubundan 805 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi.

        Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG ihaleden çekildiğini açıkladı.

        Böylece, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG vermiş oldu.

        MOI Ortak Girişim Grubu'nda yer alan Opus Group, 1970'li yıllardan bu yana ABD'de emisyon testleri yapan dünya devi bir şirket olarak biliniyor. Yine MOI Ortak Girişim Grubu'nda yer alan Arjantin merkezli araç muayene işletmeleri VTV Norte ise, Opus tarafından satın alınmıştı.

        1. BÖLGE'DE 45 İL, 2. BÖLGE'DE 36 İL BULUNUYOR

        2023 yılı sonu itibarıyla, toplam araç sayısının ve toplam nüfusun yüzde 49'unun 1. Bölge'de, toplam araç sayısının ve toplam nüfusun yüzde 51'inin ise 2. Bölge'de yer aldığı belirtiliyor.

        2007'DEKİ İHALENİN 3 MİSLİ

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2027-2047 döneminde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge (1. Bölge ve 2. Bölge) şeklinde özelleştirmesine yönelik olarak ihale düzenlenmişti.

        Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemleri 2007 yılında tamamlanmış ve 20 yıl süreli İmtiyaz Sözleşmeleri 15.08.2007 tarihinde imzalanmıştı. Mevcut sözleşmelerin süresi de 14.08.2027 tarihinde sona erecek.

        2007 yılındaki Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının işletme hakkı 530 milyon dolar karşılığında devredilmişti. Son ihalede böylece MOI'nin teklifi bu bedeli 3 misline çıkarmış oldu.

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