Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RAMS Park'ta oynanan derbi golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça sessiz geçti. Çok fazla gol pozisyonunun çıkmadığı maçta, ilk yarı 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmazken, karşılaşma 0-0 sona erdi.

ZİRVEDE FARK DEĞİŞMEDİ

Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki puanını 64'e, Fenerbahçe ise 58'e yükseltti. İki takım arasındaki 6 puanlık fark değişmedi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

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DERBİDE 55 YIL SONRA YABANCI HAKEM DÜDÜK ÇALDI Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı. İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı. Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi. Mücadele 7 isim sarı kart gördü. Vincic, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Fred ve Çağlar Söyüncü'ye sarı kart gösterdi. REKLAM

DERBİDE GERGİN ANLAR Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 33. dakikasında gergin anlar yaşandı. Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Osimhen ve Galatasaray yedek kulübesi penaltı bekledi. Hakem Vincic, VAR'ı bir süre dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi. Bu sırada Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesineki Mert Hakan sözlü dalaşa girdi. Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı. Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNE FAUL ENGELİ REKLAM Fenerbahçe maçın 12. dakikasında Galatasaray karşısında öne geçti ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Szymanski hareketlendi ve Muslera ile çarpıştı. Muslera'nın yerde olduğu esnada Oğuz Aydın önünde kalan topu boş ağlara gönderdi ancak hakem Slavko Vincic golü iptal etti. Pozisyonun ardından Szymanski'nin yaptığı hareketin faul olduğu ifade eden Vincic, VAR'dan pozisyon için onay aldı ve faul kararında kaldı.

MOURINHO'DAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KARARI Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Anderlecht maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Anderlecht müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Bright Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat'ı yedeğe çekti. REKLAM Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray derbisinde bu isimlerin yerlerine Oğuz Aydın ile Çağlar Söyüncü'yü ilk 11'de forma verdi. Fenerbahçe, derbiye İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile başladı. Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca ve Cenk Tosun ise maça yedek soyundu.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta oynanan derbiye Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Rolanda Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ile çıktı. REKLAM Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir yer aldı. Okan Buruk, geçen hafta içinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapılan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu müsabakasında ilk 11'de oynattığı Günay Güvenç, Cuesta, Jelert ve Mertens'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Muslera, Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina'ya formayı verdi.

KAPALI GİŞE OYNANDI Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için satışa sunulan tüm biletleri tüketti. RAMS Park'ta dolu tribünler önünde yapılan müsabakayı yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı, 2 bin 500 de sarı-lacivertli taraftar izledi.

MERT HAKAN'A TRİBÜNLERDEN TEPKİ REKLAM Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli takımın sahaya çıktığı sırada Galatasaray tribünleri, Mert Hakan aleyhinde tezahüratta bulundu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 4 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos'un yanı sıra yabancı kontenjanı sebebiyle Allan Saint-Maximin zorlu müsabakanın kadrosunda almadı. Bu isimlerin dışında Levent Mercan da teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada Kostic'in sol kanattan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Sanchez müdahale etti. Lemina'nın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı. İki takımın da kontrollü oynadığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. 49. dakikada Barış Alper Yılmaz, sol çaprazından içeriye doğru ortaladı. Kimsenin dokunamadığı ve kaleye yönelen topu, kaleci İrfan Can soluna yatarak kurtardı. 54. dakikada Kostic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü, penaltı noktası üzerinde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti. 62. dakikada Dzeko ile Abdülkerim Bardakcı'nın mücadelesinde seken topu önünde bulan Fred'in ceza sahasısağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 64. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi. 67. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Djiku'nun kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çıkardı. Altıpas çizgisi üzerinde Tadic'in seken topa yaptığı vuruşta, Uruguaylı file bekçisi ikinci kez gole izin vermedi. 88. dakikada Amrabat'ın pas hatasında topu önünde bulan Lemina'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı. Stat: RAMS Park Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya) Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 78 Mertens), Torreira, Lemina, Sara (Dk. 69 Yunus Akgün), Sallai (Dk. 89 Ahmed Kutucu), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 90 Kaan Ayhan) Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü (Dk. 61 Djiku), Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın (Dk. 83 Mert Müldür), Fred, Szymanski (Dk. 61 Amrabat), Kostic, Tadic, Dzeko (Dk. 83 Talisca), En-Nesyri Sarı kartlar: Dk. 38 Osimhen, Dk. 85 Barış Alper Yılmaz, Dk. 88 Sallai, Dk. 90+2 Sanchez, Dk. 90+2 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 48 Çağlar Söyüncü, Dk. 90+2 Fred (Fenerbahçe)