SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...

21 yaşındaki Millie Bobby Brown, Louis Vuitton imzalı, yere kadar uzanan şeftali rengi saten bir elbise giydi. Saçlarını sarı renge boyatan ve ağır bir makyaj tercih eden oyuncu her zamanki gibi yaşından çok daha olgun duruyordu. Shields ile Brown arasında 38 yaş olduğunu tahmin etmek güç gözüküyordu.

Millie Bobby Brown