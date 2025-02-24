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        Haberler Yaşam SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...

        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...

        Oscar Ödülleri'nin habercisi Screen Actors Guild Awards (Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri) kazananları ABD'nin Los Angeles kentinde sahiplerini buldu. Törende ödül alanlar kadar kırmızı halı görünümleri de ilgi gördü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:34
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        • 1

          Hollywood'un en büyük isimleri, gelecek pazar günü düzenlenecek Oscar ödül töreninin öncesinde, Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri kırmızı halısında boy gösterdi. En göz alıcı kıyafetlerini Akademi Ödülleri'ne saklamayı tercih eden ünlü isimler, pazar akşamı düzenlenen törende nispeten daha gösterişsiz görünümler sergiledi. Ancak 59 yaşındaki oyuncu ve model Brooke Shields, Calvin Klein imzalı metalik elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

          Brooke Shields

        • 2

          21 yaşındaki Millie Bobby Brown, Louis Vuitton imzalı, yere kadar uzanan şeftali rengi saten bir elbise giydi. Saçlarını sarı renge boyatan ve ağır bir makyaj tercih eden oyuncu her zamanki gibi yaşından çok daha olgun duruyordu. Shields ile Brown arasında 38 yaş olduğunu tahmin etmek güç gözüküyordu.

          Millie Bobby Brown

        • 3

          Demi Moore, Bottega Veneta'nın 2025 Yaz koleksiyonundan siyah, düşük belli deri bir elbiseyle göz kamaştırırken, Zoe Saldaña, Saint Laurent imzalı tek omuzlu kadife elbisesiyle zarif bir görünüm sergiledi.

          Demi Moore

        • 4

          Ariana Grande, çiçek detaylarıyla süslenmiş transparan Loewe elbisesiyle adeta masalsı bir hava estirdi.

          Ariana Grande

        • 5

          Cynthia Erivo, Givenchy'nin 1997 Sonbahar-Kış Haute Couture koleksiyonundan gümüş metalik kumaşlı bir elbiseyle geceye damga vurdu.

          Cynthia Erivo

        • 6

          Shōgun dizisinin yıldızı Anna Sawai ise kristal işlemeli, optik illüzyon etkisi yaratan askısız Armani Privé elbiseyle kırmızı halıya adım attı.

          Anna Sawai

        • 7

          Modaya meydan okumayı seven Timothée Chalamet geceye en sıra dışı görünümlerden biriyle katıldı.

          Timothée Chalamet

        • 8

          Monica Barbaro

        • 9

          Adrien Brody

        • 10

          Zoe Saldana

        • 11

          Selena Gomez

        • 12

          Elle Fanning

        • 13

          Millie Bobby Brown

        • 14

          Ariana Grande

        • 15

          Mikey Madison

        • 16

          Sofia Carson

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