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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberler: Eve alkollü gelen kocasını öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eve alkollü gelen kocasını tartışmada öldürdü!

        Konya'da, cezaevinden 10 gün önce tahliye olan ve galericilikle uğraşan 36 yaşındaki Ömer Çeliktaş, alkollü olarak geldiği evinde tartıştığı eşi, 35 yaşındaki Şerife Çeliktaş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çeliktaş'ın eşi Şerife Çeliktaş'a psikolojik işkence uyguladığı iddia edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.02.2025 - 07:54 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:53
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        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
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        Konya'da iddiaya göre, Merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde Şerife Çeliktaş (35) ile kocası Ömer Çeliktaş (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        KOCASINI BIÇAKLA YARALADI

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerife Çeliktaş, eşi Ömer Çeliktaş'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ömer Çeliktaş'ın cesedi Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan Şerife Çeliktaş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Çeliktaş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        OLAY SIRASINDA KIZLARI EVDEYDİ

        DHA'daki habere göre 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen galerici Ömer Çeliktaş'ın, gece 01.30 sıralarında eve alkollü geldikten sonra tartışmanın yaşandığı, Şerife Çeliktaş'ın eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki kızlarının evde olduğu belirtildi.

        EŞİNE PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYORDU İDDİASI

        Ömer Çeliktaş'ın eşine, gerek cezaevinde gerekse tahliye olduktan sonra psikolojik şiddet uyguladığı da öne sürüldü.

        "UYURKEN GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADIM"

        İHA'daki habere göre Şerife Çeliktaş'ın ifadesinde, "17 yıldır evliyiz. Eşim 10 gün önce cezaevinden çıktı. Sürekli alkol alıyordu. Bu nedenle sürekli tartışma yaşıyorduk. O gün tekrar alkol alıp eve geldiğinde bu nedenle yine tartışıp kavga ettik. 13 yaşındaki kızım da diğer odaydı ve olanları duydu. Ömer bir süre sonra alkolün de etkisiyle uyuya kaldı. Ben de mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım, olay bu şekilde gelişti" dediği öğrenildi.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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