Konya'da iddiaya göre, Merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde Şerife Çeliktaş (35) ile kocası Ömer Çeliktaş (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

"UYURKEN GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADIM"

İHA'daki habere göre Şerife Çeliktaş'ın ifadesinde, "17 yıldır evliyiz. Eşim 10 gün önce cezaevinden çıktı. Sürekli alkol alıyordu. Bu nedenle sürekli tartışma yaşıyorduk. O gün tekrar alkol alıp eve geldiğinde bu nedenle yine tartışıp kavga ettik. 13 yaşındaki kızım da diğer odaydı ve olanları duydu. Ömer bir süre sonra alkolün de etkisiyle uyuya kaldı. Ben de mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım, olay bu şekilde gelişti" dediği öğrenildi.