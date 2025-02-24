Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri!

SON 5 DERBİDE G.SARAY ÜSTÜN

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide büyük bir üstünlük kurdu. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, son 5 lig derbisinde 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu derbilerde 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Galatasaray, bu süreçte 3 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.