Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
Bartın'da, kendisine ait oto tamirhanesinde çalışır halde bıraktığı otomobilinde uyuyakalan 38 yaşındaki Bekir Aydın, egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Aydın'ın yanında bulunan kedisi de öldü
Bartın'da yürek yakan olayda, Çaydüzü Mahallesi’nde oturan Bekir Aydın (38), önceki gece kendisine ait oto tamirhanesine gitti.
OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU
DHA'daki habere göre Aydın eve dönmeyince ailesi polise ihbarda bulundu. Dün saat 15.00 sıralarında tamirhaneye giden polis ve sağlık ekipleri, Bekir Aydın’ı tamirhanedeki çalışır haldeki otomobilinde ölü buldu.
KEDİSİ DE ONUNLA CAN VERDİ
Bekir Aydın'ın yanındaki kedisinin de öldüğü belirlendi. Aydın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bekir Aydın’ın ısınmak amacıyla kaloriferi açmak için otomobilin çalıştırdığı ve içinde uyuyakaldığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.