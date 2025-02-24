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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!

        Bartın'da, kendisine ait oto tamirhanesinde çalışır halde bıraktığı otomobilinde uyuyakalan 38 yaşındaki Bekir Aydın, egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Aydın'ın yanında bulunan kedisi de öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 08:13 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:40
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        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
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        Bartın'da yürek yakan olayda, Çaydüzü Mahallesi’nde oturan Bekir Aydın (38), önceki gece kendisine ait oto tamirhanesine gitti.

        OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

        DHA'daki habere göre Aydın eve dönmeyince ailesi polise ihbarda bulundu. Dün saat 15.00 sıralarında tamirhaneye giden polis ve sağlık ekipleri, Bekir Aydın’ı tamirhanedeki çalışır haldeki otomobilinde ölü buldu.

        KEDİSİ DE ONUNLA CAN VERDİ

        Bekir Aydın'ın yanındaki kedisinin de öldüğü belirlendi. Aydın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Bekir Aydın’ın ısınmak amacıyla kaloriferi açmak için otomobilin çalıştırdığı ve içinde uyuyakaldığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #bartın
        #Son dakika haberler
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