Neredeyse tarihin başından bu güne geldiler... Dünyanın en eski yemek tarifleri!

Neredeyse tarihin başından bu güne geldiler... Dünyanın en eski yemek tarifleri!

Yemek dünyasında, baharatlıdan tatlıya, yerelden uluslararası mutfaklara kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Farklı pişirme teknikleri ve tarifler, özel günler için olanlardan günlük tüketilenlere kadar çeşitlilik gösterir.

Ancak bu mutfakların ortak noktası, kendilerine özgü hazırlama yöntemleri ve köken aldığı dönemlerdir. Aynı ülke veya bölge içinde bile insanlar arasında yemek tercihlerinde büyük farklılıklar olabilir. Kimileri yerel mutfağı tercih ederken, bazıları ise hızlı tüketim sağlayan fast-food restoranlarına yönelmektedir.

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Eğer geçmişte insanların beslenme alışkanlıklarının nasıl olduğunu merak ediyorsanız, işte dünyanın en eski yemek tarifleri!

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LİNZER TORTE

İcat Edildiği Yıl: 1653

Menşei: Avusturya

Ana Malzemeler: Un, fındık, yumurta, vanilya, şeker

Linzer Torte, Avusturya’nın Linz şehrinde ortaya çıkan ve Orta Avrupa’da popüler olan bir tatlıdır. Kıtır hamur tabanı ve genellikle ahududu reçeliyle yapılan dolgusu ile bilinir. Üzerine kafes şeklinde hamur yerleştirilir ve pudra şekeri serpilerek sunulur.

Bu tatlının en eski bilinen tarifi, 1653 yılına dayanmaktadır ve “Kochbuch für die Frauen” (Kadınlar İçin Yemek Kitabı) adlı bir kitapta yayınlanmıştır. İlk tarifte meyve dolgusu bulunmuyordu, ancak 1800’lü yıllarda Linzer Torte bugünkü haliyle reçel dolgulu ve kafes desenli olarak yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde özellikle Noel döneminde tercih edilen bir tatlıdır ve düğün gibi özel günlerde de servis edilir.

Biliyor muydunuz? Linzer Torte’nin farklı varyasyonları bulunmaktadır. En yaygın malzemeler badem, şeker, tarçın, tereyağı ve undur. Ayrıca kayısı veya böğürtlen reçeliyle de yapılabilir.

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ADOBO

İcat Edildiği Yıl: 1613

Menşei: Filipinler

Ana Malzemeler: Tavuk, sirke, soya sosu

Adobo, genellikle sirke ve soya sosu içinde pişirilen tavuk etiyle yapılan geleneksel bir Filipin yemeğidir. Bu yemeğin kökeninin, İspanyol sömürge dönemi sırasında Filipinli askerler tarafından etleri muhafaza etmek amacıyla pişirilmesine dayandığı düşünülmektedir.

Zamanla Adobo, lezzetli ve ekonomik olması nedeniyle ev yemekleri arasında popüler hale gelmiştir. Bugün, farklı et türleri ve baharatlarla yapılan birçok versiyonu bulunmaktadır. Adobo, Filipinler’de hala en sevilen yemeklerden biri olup, dünya çapında da tanınmaktadır. Biliyor muydunuz? Adobo’nun 100’den fazla bölgesel versiyonu bulunuyor ve her bölge kendine özgü bir tarif oluşturuyor. FRUMENTY İcat Edildiği Yıl: 1381 Menşei: Birleşik Krallık Ana Malzemeler: Yumurta, badem, kuru üzüm, şeker, safran, portakal çiçeği suyu REKLAM Frumenty, kaynatılmış buğdaydan yapılan bir tür Orta Çağ lapasıdır. Orta Çağ boyunca İngiltere ve Fransa’da yaygın olarak tüketilmiştir. Genellikle süt, bal, baharatlar ve kuru üzümlerle tatlandırılarak servis edilirdi. Bazı versiyonlarında et de bulunurdu ve bu haliyle daha çok bir yahni gibi tüketilirdi. Frumenty, özellikle şölenlerde ve oruç dönemlerinde popüler bir yemekti. Biliyor muydunuz? Günümüzde Frumenty fazla bilinmese de İngiltere’de Noel ve Yeni Yıl dönemlerinde hala bazı bölgelerde yapılıyor. HAENG-GUK (HANGOVER ÇORBASI) İcat Edildiği Yıl: 900 Menşei: Güney Kore Ana Malzemeler: Lahana, sebzeler, et, kemik suyu Haeng-Guk, Güney Kore’de yaklaşık 900 yılından beri yapılan bir çorbadır. Çoğunlukla et, sebzeler ve çeşitli baharatlarla hazırlanır. Kore mutfağında geleneksel bir çorba olup, özellikle alkol tüketimi sonrası etkili bir şifa yemeği olarak bilinir. Birçok farklı tarifi olsa da temel malzemeler genellikle aynıdır. Kore dışında, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik Krallık’ta da popüler hale gelmiştir. Kaynak: Oldest, BBC