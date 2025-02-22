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        Haberler Magazin Bensu Soral, Fenerbahçe Kulübü'ne üye oldu

        Bensu Soral, Fenerbahçe Kulübü'ne üye oldu

        Bensu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Kulübü'ne üyelik başvurusu yaptığını duyurdu. Öte yandan, dev derbi öncesi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli ünlülerin kimler olduğunu derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 20:22 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:23
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        • 1

          Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla Fenerbahçe Kulübü'ne üyelik başvurusu yaptığını duyurdu.

        • 2

          Bensu Soral, başvuru formunu doldururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sarı-lacivertli camiaya katıldığını gösterdi.

        • 3

          Öte yandan, Trendyol Süper Lig’in 25'inci haftasında futbolseverleri heyecanlandıran büyük derbi yaklaşıyor. Galatasaray, Rams Park’ta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi hangi ünlü isimlerin hangi takımı tuttuğu da merak konusu oldu. İşte Galatasaraylı ve Fenerbahçeli ünlüler…

        • 4

          Fenerbahçeli ünlüler

          Afra Saraçoğlu

        • 5

          Cem Yılmaz

        • 6

          Tolgahan Sayışman

        • 7

          Mehmet Ali Erbil

        • 8

          Sibel Can

        • 9

          Kubilay Aka

        • 10

          Özge Özacar

        • 11

          İlker Ayrık

        • 12

          Sarp Akkaya

        • 13

          Mustafa Üstündağ

        • 14

          Nejat İşler

        • 15

          Alişan

        • 16

          Gökhan Özoğuz

        • 17

          Çağlar Çorumlu

        • 18

          Burcu Kara

        • 19

          Şefket Çoruh

        • 20

          Galatasaraylı ünlüler

          Şener Şen

        • 21

          Kenan İmirzalıoğlu

        • 22

          Emircan İğrek

        • 23

          Burcu Özberk

        • 24

          Devrim Özkan

        • 25

          İbrahim Büyükak

        • 26

          Şahan Gökbakar

        • 27

          Merve Dizdar

        • 28

          Pelin Karahan

        • 29

          Soner Sarıkabadayı

        • 30

          Aleyna Tilki

        • 31

          Berkay

        • 32

          Pelin Öztekin

        • 33

          Özgür Çevik

        • 34

          Muazzez Abacı

        • 35

          Bartu Küçükçağlayan

        • 36

          Anıl Altan - Pelin Akil

        • 37

          Doğa Rutkay Kamal - Kerimcan Kamal

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