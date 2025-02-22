Bensu Soral, Fenerbahçe Kulübü'ne üye oldu

Öte yandan, Trendyol Süper Lig’in 25'inci haftasında futbolseverleri heyecanlandıran büyük derbi yaklaşıyor. Galatasaray, Rams Park’ta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi hangi ünlü isimlerin hangi takımı tuttuğu da merak konusu oldu. İşte Galatasaraylı ve Fenerbahçeli ünlüler…