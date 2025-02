Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı

2025 Screen Actors Guild (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri Los Angeles'ta sahiplerini buldu.

Oscar Ödülleri'nin son habercisi SAG ödülleri'nde dizi kategorisinde Shōgun, film kategorisinde Conclave öne çıktı.

ADRIEN BRODY'İ GERİDE BIRAKTI

Timothée Chalamet, A Complete Unknown filmindeki Bob Dylan performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanarak büyük bir sürprize imza attı.

Timothée Chalamet

Chalamet, ödül sezonu boyunca Altın Küre, BAFTA ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ni kazanan The Brutalist filmindeki Adrien Brody'ye karşı zafer elde etti.

Brody, hâlâ Oscar için favori görülürken SAG’da beklenmedik bir şekilde Chalamet ödüle ulaştı. Sahneye çıktığında, "Bunu hiç beklemiyordum, gerçekten" diyen Chalamet, "Bu eşsiz sanatçıyı canlandırmak için her şeyimi verdim" ifadelerini kullandı.

Demi Moore, The Substance filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Anora filminden Mikey Madison ve Wicked filminden Cynthia Erivo'yu geride bırakan Moore, duygusal konuşmasında, "Bu inanılmaz ve benim için derinden anlamlı" dedi.

Demi Moore

CONCLAVE GALİP GELDİ

Papalık seçim sürecini anlatan gerilim filmi Conclave, sinema filmi dalında En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü'nü kazanarak Wicked, A Complete Unknown, Anora ve Emilia Pérez gibi güçlü rakipleri geride bıraktı.

Sezon boyunca Emmy ve Altın Küre ödüllerini silip süpüren tarihi drama dizisi Shōgun, dört ödül kazandı: En İyi Oyuncu Kadrosu, En İyi Dublör Performansı ve drama dizilerinde En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu Ödülleri.

Hiroyuki Sanada

"HAYAL GÜCÜMÜN ÖTESİNDE"

Gözyaşları içinde ödülünü kabul eden En İyi Kadın Oyuncu Anna Sawai, dizinin başarısının "hayal gücünün ötesinde" olduğunu söyledi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Hiroyuki Sanada ise, dizinin "oyunculuğun evrensel bir dil olduğunu" gösterdiğini belirtti.

Anna Sawai

Baby Reindeer dizisinin oyuncusu Jessica Gunning, Jodie Foster, Cate Blanchett ve Kathy Bates gibi isimleri geride bırakarak en iyi kadın oyuncu (TV filmi veya mini dizi) ödülünü kazandı. Gunning, ödül konuşmasında rol arkadaşı ve dizinin yaratıcısı Richard Gadd’e teşekkür ederek, "Hayallerimi gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim" dedi.

Jessica Gunning

Colin Farrell, The Penguin dizisindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu (mini dizi) ödülünü alarak ilk SAG Ödülü'nü kazandı. Farrell'e ödülü veren Jamie Lee Curtis, onu sahnede "Altın Küre'de bana Covid bulaştıran adam" olarak tanıttı. Farrell, şakayla "Suçluyum!" dedikten sonra hastalığı önce The Banshees of Inisherin filmindeki rol arkadaşı Brendan Gleeson'dan kaptığını söyledi.

Colin Farrell

FİLM

En İyi Oyuncu Kadrosu

“Conclave”

En İyi Kadın Oyuncu

Demi Moore, “The Substance”

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Kieran Culkin

En İyi Dublör Performansı

“The Fall Guy”

TELEVİZYON

En İyi Drama Kadrosu

“Shōgun”

En İyi Komedi Kadrosu

“Only Murders in the Building”

Selena Gomez

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Anna Sawai, “Shōgun”

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Hiroyuki Sanada, “Shōgun”

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Jean Smart, “Hacks”

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Martin Short, “Only Murders in the Building”

En İyi Kadın Oyuncu (TV ya da Mini Dizi)

Jessica Gunning, “Baby Reindeer”

En İyi Erkek Oyuncu (TV ya da Mini Dizi)

Colin Farrell, “The Penguin”

En İyi Dublör Performansı

“Shōgun”