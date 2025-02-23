Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

OKAN BURUK - JOSE MOURINHO

Okan Buruk: Galatasaray'ı 3 sezon üst üste şampiyon yapmak için kolları sıvayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımla bu sezon ligde mağlubiyet yüzü görmedi. %86.9 galibiyet yüzdesi yakalayan Buruk, ayrıca maç başına 2.51 puan ortalaması tutturdu. Mourinho'ya karşı sezonun ilk yarısında 3-1 kazanan başarılı teknik adamın takımı, bu sezon ligde 6 maçı gol yemeden tamamladı. Okan Buruk ve öğrencileri ligde namağlup şekilde Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda otururken, 59 gol atıp 23 gol yedi.

Jose Mourinho: Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray maçı ile Türkiye'deki 4'üncü derbisine çıkacak. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 derbide 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. 61 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe ile ligde 57 puan topladı. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde 60 gol atarken, 23 gol de kalesinde gördü. %78.3 galibiyet yüzdesi yakalayan Mou, maç başına da 2.34 puan ortalaması tutturdu.