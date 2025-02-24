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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile savaşın 3. yılında ülkesiyle gurur duyduğunu belirtti | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile savaşın 3. yılında ülkesiyle gurur duyduğunu belirtti

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılında Ukrayna'yla gurur duyduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "3 yıllık direniş, 3 yıllık minnettarlık. Ukraynalıların 3 yıllık mutlak kahramanlığı. Ukrayna'yla gurur duyuyorum. Onu koruyan ve yardım eden herkese teşekkür ederiz. Ukrayna için çalışan herkese." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:33 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:33
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        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılında ülkesiyle gurur duyduğunu bildirdi.

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "3 yıllık direniş, 3 yıllık minnettarlık. Ukraynalıların 3 yıllık mutlak kahramanlığı. Ukrayna'yla gurur duyuyorum. Onu koruyan ve yardım eden herkese teşekkür ederiz. Ukrayna için çalışan herkese. Devletimiz ve halkımız için hayatlarını veren herkesin hatırası ebedi olsun."

        LİDERLER SAVAŞIN 3. YILINDA KİEV'DE TOPLANIYOR

        Rusya'nın başlattığı savaşın 3. yılı dolayısıyla Ukrayna'ya destek veren liderler, başkent Kiev'de bir araya geliyor.

        Zelenskiy, dün düzenlediği basın toplantısında 24 Şubat'ta Ukrayna'ya çeşitli ülkelerden üst düzey temsilcilerin geleceğini duyurmuştu.

        Ukrayna'da bugün düzenlenecek toplantıya 13 yabancı lider katılacak, 24 isim de çevrim içi bağlanacak.

        Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, bu toplantı için sabah saatlerinde Kiev'e geldi.

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