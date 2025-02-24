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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular

        Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda ekonomideki gelişmeler, Gazze, Suriye ve Ukrayna'daki son durumun ele alınması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 09:27 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:27
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        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. AK Parti'de tamamlanan 8. Olağan Büyük Kongre'nin ardından Kabine ilk kez toplanacak. Toplantıda ekonomideki gelişmeler, Suriye ve Gazze'de son durum, Ukrayna-Rusya savaşı olacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        EKONOMİDEKİ GELİŞMELER MASADA

        Toplantının ana gündem maddelerinden birini ekonomik gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Son dönemde enflasyonda başlayan düşüş sürecinin yanı sıra, Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gitmesinin ekonomiye yansımalarının ele alınması bekleniyor.

        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

        Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının da Kabine toplantısında ele alınacağı öğrenildi. İmralı ile başlayan süreç sonrası terör örgütlerinin silah bırakma konusu gündeme gelirken, yaşananların Kabine toplantısında değerlendirileceği ve süreçle ilgili gelişmelerin görüşüleceği bildirildi.

        GAZZE MESELESİ

        Gazze'de devam eden ateşkes süreci ve ateşkeste ikinci aşamanın yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusundaki açıklamalarının da Kabine'de konuşulacak bir diğer konu olması bekleniyor.

        UKRAYNA-RUSYA ARASINDA BAŞLAYAN SÜREÇ

        Ukrayna lideri Zelenskiy'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesinin yanı sıra, Riyad'da ABD ve Rus heyetleri arasında yapılan toplantılar ve karşılıkla gelen açıklamaların da Kabine'deki bir diğer gündem maddesi olacağı öğrenildi. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki olası barış görüşmelerinde alacağı rol ile ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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