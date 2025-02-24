Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, İstanbul'da
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenabahçe derbisini tribünden seyretmek için sevgilisi China Suarez ile İstanbul'a geldi. Icardi, teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşlarıyla görüşmek için Florya'ya giderken Suarez, İstanbul'un simgelerinden Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi
Wanda Nara'dan boşanmaya hazırlanan Mauro Icardi, geçtiğimiz aylarda Arjantinli oyuncu - model - şarkıcı China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Fenerbahçe derbisini tribünden seyretmek için yeniden İstanbul'a geldi.
İstanbul'a daha önceki gelişinde Tarihi Yarımada'ya giderek, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı'yı gezen Suarez, bu kez Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti.
Suarez bir paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: Hürrem Sultan'ın sesini Dolmabahçe Sarayı'ndan duydum; "Bundan sonra benden korksunlar. Çünkü aldıkları her nefesi onlara zehir edeceğim. Ateş olacağım ve üzerlerine yağacağım. Harem mi? Hiçbir şey değil, dünyayı ben yöneteceğim..."
China Suarez, ardından akşam saatlerine Mauro Icardi ile kar yağışı altında çektirdikleri bu fotoğrafı da paylaştı.
China Suarez, önceki gelişinde ziyaret ettiği Tarihi Yarımada'da Ayasofya Camii ve Sultan Ahmet Camii'ne hayran kalmıştı.