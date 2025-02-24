Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, İstanbul'da

Wanda Nara'dan boşanmaya hazırlanan Mauro Icardi, geçtiğimiz aylarda Arjantinli oyuncu - model - şarkıcı China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Fenerbahçe derbisini tribünden seyretmek için yeniden İstanbul'a geldi.

İstanbul'a daha önceki gelişinde Tarihi Yarımada'ya giderek, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı'yı gezen Suarez, bu kez Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti.

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Suarez bir paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: Hürrem Sultan'ın sesini Dolmabahçe Sarayı'ndan duydum; "Bundan sonra benden korksunlar. Çünkü aldıkları her nefesi onlara zehir edeceğim. Ateş olacağım ve üzerlerine yağacağım. Harem mi? Hiçbir şey değil, dünyayı ben yöneteceğim..."