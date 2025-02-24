Mourinho hakem odasına gitti: Kadir Sağlam'a sert sözler!

"KADİR SAĞLAM'A SÖYLEDİM"

Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam ile de konuştuğunu söyleyen Mourinho, "Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim." sözlerini sarf etti.