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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Dilmen: Yabancı hakem demek başka aynı hakem demek başka! - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Yabancı hakem demek başka aynı hakem demek başka!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ile Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında HT Spor ekranlarında, Türk futbolunun efsane isimleri Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen derbiyi değerlendirdi. İşte Denizli ve Dilmen'in derbi yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 23:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 23:55
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        Dilmen ve Denizli'den derbi yorumu!
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

        Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Melih Gümüşbıçak moderatörlüğünde Derbi Özel programında değerlendirdi.

        İşte Denizli ve Dilmen'in derbi yorumları:

        Rıdvan Dilmen: 1 dakika uzatma, Galatasaray - Fenerbahçe tarihine geçmiştir. 17-18 tane de faul oldu maçta. Az uzattı demeyeyim yanlış anlaşılmasın. Galatasaray'da forvet arkası Osimhen'in çok uzağında kaldı. Barış da kanatta tek kaldı. Fenerbahçe'de 'bize beraberlik yetmez' mentalitesini görmedim oyun anlamında.

        Mustafa Denizli: İlk yarıda konuştuklarımızdan ikinci yarı biraz daha hareketliydi yani ceza alanlarını daha fazla yoklayan temposu daha yüksek bir maç oldu ilk yarıya göre ama bizim beklediğimiz bir maç mı bu kadrolardan; değil. Taraftarı mutlu eden bir futbol yoktu. Skora sevinen, üzülen var mıdır? Emin değilim... Oyunu gördükten sonra.

        Rıdvan Dilmen: Ben Fenerbahçeli olarak biraz daha fazla üzüldüm. Oyunun sonuna doğru Galatasaray bitirmeye çalışıyor, kaleyi tutan şutu yok.

        Mustafa Denizli: Bu akşam Galatasaray'ın kaybetmemesi en azından avantajını devam ettirdi. Şampiyonluğunu garantiledi mi? Bu ligde bu oynanan futbolla, özellikle bu iki takımın oynadığı futbolla şampiyonluk konusunda müthiş bir şey söylenemez. Biliyorum Fenerbahçe kazanırsa Bebek'te yarın Boğaz'a atlayarak kutlayacaklar vardı. Onlar kurtuldu.

        Mustafa Denizli: Risk edeceksiniz, risk etmeyenler zafere ulaşamazlar... Şimdi şartlar ne olursa olsun son kısa bölüm olmasına rağmen Dzeko-Talisca değişikliği yerine Tadic-Talisca değişikliği belki bir hava üstünlüğü de getirebilirdi. Deneyeceksin yani yapacaksın başka çaren yok.

        Mustafa Denizli: Fenerbahçe'nin oyun şekli rakibi kendi yarı sahasına hapsetmek burada bu kaliteli ayaklarla ki geride süratli futbolcuları var Çağlar süratlı, Oğuz öyle bunlar , Djiku keza öyle bunlar dönebilir. Fenerbahçe'nin önünde bunlar gibi çabuk ve süretli futbolcular yok. Sistemin müsade etmiyor. Eğer iki tane hava hakimiyetinde iyi oyuncun varsa kenarlara çıkman lazım. İkinci yarıda bir ara dağıldı Fenerbahçe, Galatasaray'ın mutlak hakimiyeti vardı ön tarafta.

        Rıdvan Dilmen: Serdal başkanın da söylediği ilginç bir şey var. Çünkü Serdal Bey daha maçı yönetmeden "Aynı hakemi istiyoruz!" diyor. Yabancı hakem demek başka aynı hakem demek başka. Trabzonspor da 'aynı hakem' diyor.

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