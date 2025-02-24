Trump: Putin ile görüşmeler yapıyorum

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla G7 Zirvesi'nde Ukrayna gündemini değerlendirdiklerini ve tüm liderlerin savaşın sona erdiğini görmeyi umduğunu belirtti.

REKLAM advertisement1

"ABD ile Ukrayna arasında çok yakında imzalanacağını umduğum hayati önemdeki 'Kritik Mineraller ve Nadir Topraklar Anlaşması'nın önemini vurguladım." ifadesini kullanan Trump, bu anlaşmanın ABD'ye milyarlarca dolar kazandıracağını ve Ukrayna'nın da ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

REKLAM

Trump, açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın sona ermesi ve ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek büyük Ekonomik Kalkınma süreci konusunda ciddi görüşmeler yapıyorum. Görüşmeler çok iyi ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP'TAN BARIŞ GÜCÜ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırladı.

Trump, Vladimir Putin ile olan görüşmesinde, Avrupalı devletlerin sağlayacağı barış gücünün gündeme geldiğini belirtti. Trump, Putin'in bu konuda bir sorun görmediğini ifade ederken, Macron da bu görev için plan hazırladıklarını bildirdi.

Macron, "Fransa ve Birleşik Krallık Ukrayna'ya güvenlik garantisi sunmak için plan hazırladı. Bu asker sevk etmeye kadar varabilir ancak ön cephede bulunmaları gerekmiyor. Orada güvenlik garantisi olarak bulunacaklar." dedi.

"ZELENSKİY BEYAZ SARAY'A GELEBİLİR"

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin maden anlaşmasını imzalamak için Washington'ı ziyaret edeceğini bildirirken "Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Kendisiyle Oval Ofis'te görüşmeyi çok isterim, bu güzel olur. Şu anda anlaşma üzerinde çalışılıyor. Nihai anlaşmaya çok yakınız." ifadelerini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın hem ABD'ye hem de Ukrayna ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.