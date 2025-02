Gündemin sıcak konularını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan Habertürk'e açıklamalar.

Ala'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Beni genel başkan vekili olmamla ilgili husus sayın Cumhurbaşkanımızın MYK'yı belirlemede gösterdiği güven ve teveccühe şükranlarımı sunuyorum. Biz de mahçup olmamak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Olağanüstü kongreden sonra yine biz bu görevdeydik. Bizim değişim süreci parti kurulduğundan beri bir ilke üzerine devam ediyor. O ilke de birikimle tecrübeyi birlikte ele almak, ileriye taşımak. Bu hataları azaltır, çözümleri çoğaltır. Kongrenin dışında 60 bin kişi vardı. İçeri zaten tıklım tıklım doluydu. Hava çok soğuk olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız otobüsün üzerinden selamlama konuşması yaptı. İnanılmaz bir heyecan vardı o soğukta. Dinamik bir kitle. Hakikaten muazzam bir kongre oldu.

Bölgemizdeki gelişmeler, Suriye, Ortadoğu, Ukrayna ve Rusya, Kafkaslar'daki gelişmelere bakınca, burada politikaları sonuç verdi. Karabağ'da işgal edilmiş topraklar kurtarıldı. Suriye'de yarım asrı aşan Baas rejimi çöktü. Türkiye'nin hem kuzeyinde hem güneyinde tezleri başarılı oldu. Ukrayna-Rusya arasındıa hadise alıyor, en önemli inisiyatifi sayın Cumhurbaşkanımız alıyor, liderler diplomasisini yürütüyor. Yurt içinde vatandaşlarımız diğer partilerle bizi kıyaslıyorlar. Partiler kendi içlerinde kavgaya tutuşuyorlar, kendi krizlerini yaşıyor.

İçeride de Türkiye'yi istikrar içinde yürütürken, hedeflerine doğru taşırken 3 bin 162 kongre yaptık. Ekim'de itibaren. Kadın ve gençlik kolları kongrelerini de ciddi katılımlarla yaptık. Kadın kolları 5,5 milyon, gençlik kollarının 1 milyona yakın üyesi var. Dünyada ilk 5 içinde, Türkiye'de rakibi olmayan büyük bir sivil toplum üyesi. 11,5 milyon üyesi var. Tamamını toplarsanız partilerin, girin Yargıtay sitesine toplamı 2,5-3 milyon ediyor. Tamamı AK Parti'nin dörtte biri kadar. Bu büyük bir kitle. Büyük bir katılım, heyecan. Bu kongreleri yaparken, gençlik, kadın kolları ve ana kademe 5 milyondan fazla kardeşimiz bu kongrelere katıldı. 120 bin yeni üye yapıldı. Delegelerle bir araya geldik. Türkiye'nin bölgelerinin sorunlarını katılımcı şekilde tartıştık.

TÜSİAD bir iş adamları derneği. Elbette Türkiye'nin iş dünyasında önemli yeri var. Fakat siyasi sicili temiz değildir TÜSİAD'ın. Ne zaman boşluk bulsa, siyasete siyaset dışı müdahalelerde bulunma imkanını değerendirmiştir. Bu eski Türkiye'de sonuç alıyordu. Şimdi bizim getirdiğimiz aşamada Türkiye'de vesayet odakları kalkmıştır. TUSİAD'ın açıklamasına bakın. Ekonomiyle ilgili kısmına bir şey söyleyen yok. İşleri üretim. Bu alana söylediklerine ilişkin bir eleştiri yok. TÜSİAD'ın iş adamları olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndaki askeri disipline ilişkin soruşturmasına dair ne gibi bir görevi ve vazifesi var? Demek ki demokrasiden değil oligarşiden yana Devletten beslendikleri dönemleri hatırlatırcasına daha fazla üretim, daha fazla ihracat talepleri yerine gidiyorlar kendileri ile ilgisi olmayan alanda, tamamen devlet kurumunun kendi kuralları içerisinde ele alması gereken hususta fikir beyan ediyorlar ve yüksek perdeden konuşuyorlar. Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülen Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri yetkisi içinde olan teğmenlerin hangi kararlar alınacak, ne olacak konusuna ilişkin açıklamaları neden yapıyorlar? Dünyanın her yerinde askeri meseleler asker içerisinde soruşturulur, neticelendirilir. Bunun iş dünyasıyla ne ilgisi var?

Bugüne kadar her bir kongreye gittiğimizde milletvekili listelerinde istikrarla değişimi bir arada yürüttüğümüzü söylüyorum. Türkiye, dünyadaki gelişme ve değişimlere paralel bir biçimde gerçekten Türkiye'nin 22 yıldır ihtiyaç duyduğu reformları, düzenlemeleri yaparak bugünlere geldi. AK Parti reformları ardı ardına aldı, AB müzakerelerini başlattı, Anayasa reformunu yaptı, kanunlarla piyasaları daha çok güven duyulacak hale getirdi. AK Parti kurulduğunda 15 milyar dolar yabancı sermaye almıştı Türkiye o zamana kadar. Ondan sonra AK Parti iktidarları döneminde 1 yılda 22 milyar dolar. Toplam 260 milyar dolar üzerinde yabancı sermaye çekti. Türkiye'yi orta gelirli ülkeler sıralamasında üst gruba çıkardık. Şu anda üst orta gelirli ülkeler grubunda. Peki nereye çıkarmak istiyoruz? Yüksek gelir grubuna. Şimdi ardı ardına reformları yapıp Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkaracağız. Hedefimiz bu. Cumhurbaşkanımız hem kongrede hem de kabine toplantısından sonra bunları dile getirdi. Türkiye'de AK Parti'nin temel politikası Türkiye'ye her alanda dünyanın en güçlü, en gelişmiş 10 ülkesinin arasına sokacak düzenlemeleri, reformları yaparak yoluna devam etmesini sağlamaktır.

"TSK'YI İLGİLENDİREN KONUDA NEDEN AÇIKLAMA YAPILIR?"

Daha önce bu tür konularda, böyle meselelerde demokrasiden yana değil demokrasiden yanaymış gibi gözüküp, siyasete müdahale dili kullandılar. Şimdi de bunun başka versiyonu piyasaya sürülmüş durumda. Biz bu kadar vesayet odağı ile mücadele edip Türkiye'ye getirmiş partiyiz. Hem sayın Cumhurbaşkanı hem de biz sözün ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Ekonomik ile ilgili değerlendirmelerine sert tepki göstermiş değiliz. TSK'nın kendi iç disiplinini ilgilendiren bir konuda neden açıklama yapılır?

"TÜSİAD YÖNETİCİLERİNE SORUŞTURMA"

85 milyon insanı, yangın yerine dönmüş bölgede Türkiye'nin yönetimiyle uğraşıyoruz. Memurların, yargının yaptığı işler içinde her gün her şeyi konuşarak vaka bazında bakıp yer alamayız. Meseleyi oradaki kişiler karar veriyor. Görevler, yetkiler icra edilir, bir yanlış varsa karşıdaki kişiler avukatlarıyla itiraz eder, mekanizma işler. Bu tartışmalar siyaseti vakalara indiriyor, sonra Türkiye zaman kaybediyor. Burada çok ciddi iniyisatif alarak 'gelin Türkiye'yi ileriye taşıyacak meseleleri ele alalım'. Her vaka bazındaki meseleye ele alırsak buradan çıkamayı4z. Yanlış olur.

"BİZ İLERİ DEMOKRASİYİ SAVUNUYORUZ"

Temel yaklaşımımız Türkiye'nin gelişmiş demokrasiye sahip olmasıdır. Önemli mesafeler aldık. Bu ülkede en temel hak ve özgürlükler, inanç hürriyeti, düşünce, girişim özgürlüğü kısıtlıydı. Çocuklar üniversite kapılarında bekletiliyordu, anneler babalar askeriyeye alınmıyordu. Siyasetin sunduğu imkan ve reformlarla giderildi bunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler sürekli Türkiye'nin ileri demokrasiye kavuşması gerektiğini dile getiriyoruz. Anayasa, sistem değişikliğini biz gündeme getiriyoruz. Arzu ederiz ki, muhalefet de buna katkıda bulunsun, Türkiye'yi gelişmiş demokrasiyle buluşturalım. Özellikle CHP, bir sorun çıktığında sorunun adresi olarak AK Parti, sayın Cumhurbaşkanımızı ve bizleri gösteriyor. Çare için davet ettiğimizde gelmiyorlar. Millet bunlardan bıkmış ki teveccüh göstermiyor. Hangi çözüm önerisini dile getiriyorsunuz? İş dünyasından olup devletten beslenip oligarşik yapıların oluşması da mümkün bir yandan sürekli afaki vaatler bulunarak popolizme kayması mümkün. Bu iki yanlış arasında doğru olarak gitmek, demokrasi koridorunda ilerlemekle mümkündür. Gelin 12 Eylül Anayasası'nı kökten değiştirelim, hak ve özgürlükleri garanti altına alan, Türkiye'nin daha iyi işlemesini sağlayan temel hak ve özgürlüklerle birleştirecek anaysada buluşturalım diyoruz. Buradan bir fırsat üreterek Türkiye hedefleriyle buluşturmalıyız.