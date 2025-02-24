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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak haberleri: Ah öğretmenim ne yaptın | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Ah öğretmenim ne yaptın!

        Zonguldak'ta, İngilizce Öğretmeni İsmail Oruçoğlu, çanak antende biriken karı temizlemek için çıktığı garajın üzerinden yere düştü. Oruçoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken ailesi ve yakınlarını gözyaşına boğdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:27 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:27
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        Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Yenimahalle'de, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeni olan İsmail Oruçoğlu, çanak antende biriken karı temizlemek için evinin yanındaki garajın üstüne çıktı.

        DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre dengesini kaybeden Oruçoğlu, düştü. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oruçoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Oruçoğlu’nun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Oruçoğlu'nun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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