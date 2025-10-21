Resmi Gazete kararları: 21 Ekim Resmi Gazete'de bugün neler var?
"21 Ekim Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 21 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...
21 Ekim 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2026 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2025/404)
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİK
–– Gazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
–– Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalardaki Perfloroalkil Bileşenlerinin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2025/28)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/34)
DÜZELTME: 17/10/2025 Tarihli ve 10502 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
