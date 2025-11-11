Habertürk
        Resmi Gazete kararları 11 Kasım 2025: Resmi Gazete'de bugün neler var? 11 Kasım Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları

        11 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Günün sayısında yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Yayımlanan düzenlemeler, farklı kurum ve alanlarda uygulanacak yeni adımları resmiyet kazandırdı. Günün ilk saatlerinden itibaren sayıda hangi kararların yayımlandığı merak ediliyor. İşte 11 Kasım Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 01:05 Güncelleme: 11.11.2025 - 01:06
        • 1

          Resmi Gazete'nin 11 Kasım 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Kararlar, yönetmelikler ve tebliğler, yürürlüğe giren yeni düzenlemeleri kamuoyuna duyurdu. Her gün olduğu gibi bugünkü sayıda da kamu kurumlarını ilgilendiren önemli maddelere yer verildi. Resmi Gazete’nin güncel sayısı, kişilerin ve kurumların gündemini yakından etkiliyor. İşte ayrıntılar..

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİK

          –– Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği

          KURUL KARARI

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/11/2025 Tarihli ve 13922 Sayılı Kararı

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2021/25399 Başvuru Numaralı Kararı

        • 3

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

