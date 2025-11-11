Resmi Gazete'nin 11 Kasım 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Kararlar, yönetmelikler ve tebliğler, yürürlüğe giren yeni düzenlemeleri kamuoyuna duyurdu. Her gün olduğu gibi bugünkü sayıda da kamu kurumlarını ilgilendiren önemli maddelere yer verildi. Resmi Gazete’nin güncel sayısı, kişilerin ve kurumların gündemini yakından etkiliyor. İşte ayrıntılar..