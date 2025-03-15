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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Mükelleflere KDV iadesinde yeni düzenleme: Asgari tutar 10 bin liraya çıkarıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Mükelleflere KDV iadesinde yeni düzenleme: Asgari tutar 10 bin liraya çıkarıldı

        Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi. Düzenleme, nisan ayından itibaren uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:52
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        KDV iade talebinde asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi
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        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

        Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.

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