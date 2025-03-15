Mükelleflere KDV iadesinde yeni düzenleme: Asgari tutar 10 bin liraya çıkarıldı
Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi. Düzenleme, nisan ayından itibaren uygulanacak
Giriş: 15.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:52
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.
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