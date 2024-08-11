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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıktan su ürünleri avcılığına yönelik düzenleme - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıktan su ürünleri avcılığına yönelik düzenleme

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemelerini içeren tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:35
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        Bakanlıktan su ürünleri avcılığına yönelik düzenleme
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için avcılığa ilişkin yükümlülük, sınırlama ve kuralların düzenlendiği belirtildi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerde; 1 Eylül 2024 ve 31 Ağustos 2028 tarihleri arasındaki bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususların gözetildiği vurgulanarak, "Tebliğlerde hamsi ile birlikte mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, beyaz kum midyesi, yılan balığı, tıbbi sülük ve inci kefali olmak üzere 7 türe ilişkin uygulanacak toplam avlanabilir miktara ait esaslar belirlendi. Tarımsal Üretim Planlaması ile tebliğ hükümleri uyumlu hale getirildi. Diğer taraftan bazı alanlar su ürünleri avcılığına kapatılmış, alamana (voli) ağları ile uzatma ağlarına, ağ derinliği ve göz açıklığı düzenlemesi getirildi. Ayrıca, leopar sazanı ve Batman bantlı çöpçü balığı gibi biyoçeşitlilik açısından önemli olan endemik su ürünleri türlerinin avcılığı da tamamen yasaklanarak koruma altına alındı. Bazı su ürünleri türlerinin avcılığına da asgari avlanılabilir boy uzunluğu getirilirken, bazı türlerde ise boy uzunluklarında düzenlemeler yapıldı. Diğer taraftan, amatör amaçlı su ürünleri avcılığına bazı yeni uygulamalar getirilirken ticari avcılıkta koruma altında olan türlerin, amatör kapsamdaki avcılığına da yasaklama getirilerek korumacı yaklaşım artırıldı" denildi.

        'TOPLAM AVLANABİLİR HAMSİ MİKTARI 400 BİN TON OLDU'

        Açıklamanın devamında, "Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen ve balıkçılık üretiminin yüzde 60’ına tekabül eden hamsi, ilk etapta üretim planlaması kapsamına alındı. Ardından sürecin tamamlayıcı unsuru olarak hamsinin toplam avlanabilirlik miktarı 400 bin ton olarak belirlendi. Toplam avlanabilirlik miktarı; bölgesel farklılıkları, av araçlarını ve avlanma kapasitelerini göz önüne alan balıkçılık dinamiklerimize uygun, sektör paydaşlarımızla birlikte uzun mesai harcanarak olgunlaşmış bir modelle yönetilecektir. Bu model, küçüğünden büyüğüne tüm balıkçılarımızın haklarını güvence altına alarak, bir taraftan hamsimizi koruyacak diğer taraftan da balıkçılarımızın refah seviyesini yükseltecektir. Hamsinin avcılığından tüketimine kadar olan süreci geniş bir yelpazede ele alan bu uygulama, denetim ve izleme sistemleriyle desteklenerek halkımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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