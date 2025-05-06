Resmi Gazete'de yayımlandı: Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları “teknopark” ilan edildi.

REKLAM advertisement1

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi’ne bağlı olarak kurulan teknoparkın dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacağını kaydetti.

"BİNLERCE TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ BU MERKEZDE DOĞACAK"

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları ‘teknopark’ ilan edildi. Bilişim Vadisi’ne bağlı kurulan teknopark, ‘Terminal İstanbul’ markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul’u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak.”

REKLAM

Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları “teknopark” ilan edildi.@BilisimVadisiTR’ne bağlı kurulan teknopark, “Terminal İstanbul” markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi… pic.twitter.com/1fh0eo97mM — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) May 6, 2025