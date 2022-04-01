Bilindiği gibi İslam dininde üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutuluyor ve Müslümanlar için ibadetle geçen bir ay başlıyor. 1 Nisan Cuma günü hem Ramazan ayını karşılamak hem de Mübarek cuma gününü kutlamak için sevdiklerine cuma mesajı göndermek isteyen Müslümanlar en yeni ve en güzel cuma mesajlarını araştırıyor.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2022!

Ey Allah'ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.