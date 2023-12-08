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        Haberler Kültür-Sanat Resim Resim Heykel Müzesi'nde 'Mavi Şalvarlı Kız' dile geliyor

        Resim Heykel Müzesi'nde 'Mavi Şalvarlı Kız' dile geliyor

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin giriş katında bulunan çok amaçlı salon BlackBox'ta, 14 Aralık Perşembe akşamı saat Gül İrepoğlu Anlatıyor: Mavi Şalvarlı Kız Dile Gelse başlıklı konferans gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:13
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        Resim Heykel Müzesi'nde 'Mavi Şalvarlı Kız' dile geliyor
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        Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin giriş katında bulunan çok amaçlı salon BlackBox’ta etkinlikler başlıyor.

        BlackBox sahnesinin ilk konuğu müzenin Kurucu Küratörü Prof. Dr Gül İrepoğlu olacak.

        14 Aralık Perşembe akşamı saat 17.00’de Gül İrepoğlu Anlatıyor: Mavi Şalvarlı Kız Dile Gelse başlıklı konferans gerçekleştirilecek.

        Konferansta Feyhaman Duran’ın Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nun öne çıkan eserlerinden olan Mavi Şalvarlı Kız tablosu ve dönemin sanatsal ortamı ele alınacak.

        20. yüzyılın ilk yarısındaki resim sanatında, özellikle 1914 Kuşağı’nda görülen Anadolu ilhamlı figürlerle donatılmış diğer kompozisyonlar incelenecek.

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        Öte yandan aynı kavramda, aynı atmosferle gelişen ve toplumun ortak belleğine mal olmuş şiirlerden örnekler verilerek, Feyhaman Duran’ın sanatı ile Mavi Şalvarlı Kız tablosunun çağrıştırdığı fikirler paylaşılacak.

        1940’lı yıllardan itibaren titizlikle biriktirilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özel bir seçkiye ev sahipliği yapan Resim Heykel Müzesi kalıcı sergisinde Türk resminin gelişimini izlemek mümkün.

        Koleksiyonun gözde parçalarından Mavi Şalvarlı Kız resmi üzerinden gerçekleştirilecek resim okuma konferansı ile başlayan etkinlikler 21 Aralık Perşembe akşamı Kutalmış Görkay ile Zeugma’nın İzinde sohbeti ile devam edecek.

        BlackBox’ta sohbet ve konferanslar ücretsiz ve herkese açık olup rezervasyon için blackbox@issanat.com.tr adresine e-posta gönderilmesi gerekiyor.

        BlackBox sahnesinde, sohbet ve konferansların yanı sıra konserler de yer alacak. Gelecek etkinlikleri issanat.com.tr adresinden takip edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mavi Şalvarlı Kız
        #İş Bankası
        #Resim Heykel Müzesi
        #Feyhaman Duran
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