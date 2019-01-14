Capcom'un merakla beklenen yeni korku oyunu Resident Evil 2: Remake'in demosu yayınlandı. Adından da anlaşılacağı üzere Resident Evil 2'nin (1998) baştan ele alınmış yeni nesil grafikli versiyonu olan yapımın demosu oyunseverleri heyecanlandırdı.

Zira demo sürümünü oynayabilmek için yalnızca 30 dakikanız var. Süre tamamlandığında bir daha oynayamayacağınız şekilde demo sona eriyor.

Steam üzerinden yayınlanan ve 30 dakika geri sayımıyla dikkat çeken demo, gerçekçi görselleri, korkutucu atmosferi ve başarılı ses tasarımıyla ilgi görüyor. Oyuncular, polis merkezinde başlayan oyunda, içeriye girip zombilerle karşı karşıya kalıyor.

DÖRT DAKİKADA BİTİYOR AMA...

Süre sınırlamasından dolayı heyecanın bir kat daha arttığı oyunda, eğer hiçbir yerde takılmayıp, hangi yöne doğru gideceğinizi de biliyorsanız, ortalama 4 dakika içinde demoyu bitirmek mümkün.

Leon ve Claire olmak üzere iki oynanabilir karakter sunacak olan Resident Evil 2: Remake'de, Racoon City'deki zombi salgınının ortasında hayatta kalmaya çalışacağız. Serinin bir önceki oyunu olan Resident Evil 7'de olduğu gibi cephanenin son derece sınırlı olacağı yapımda, kurşunların ve mühimmatın temkinli harcanması gerekecek.

Kaynakları sınırlı tutarak oyuncuları bu noktada strateji kurmaya da zorlayan Resident Evil 2: Remake, 25 Ocak'ta PC, PS4 ve Xbox One platformları için yayınlanacak. Söz konusu demo ise Steam üzerinden 31 Ocak tarihine kadar indirilebilir olacak.