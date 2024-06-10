"İNŞALLAH CENNETTE DE BERABER OLACAĞIZ"

Yakın arkadaşlarının ve aile bireylerinin yer aldığı sade bir tören ile dünyaevine giren çiftten Reshad Strik, düğün sonrası sevincini "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç ​​için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" sözleriyle dile getirdi.

Gamze Özçelik Strik ise eşinin paylaşımına "İnşallah... Şimdi birlikte yollara düşme zamanı" sözleriyle karşılık verdi.