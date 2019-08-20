'Renkler' sergisi Türkiye'yi gezecek

20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
OSMAN HAMDİ
Yapı Kredi, 75. kuruluş yıldönümünü iz bırakacak kültür sanat etkinlikleriyle kutlamaya devam ediyor. Banka, 1954 yılında kültürün ve sanatın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle kurduğu Yapı Kredi Koleksiyonları’ndan önemli bir seçkiyi, önümüzdeki günlerde sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
ABİDİN DİNO
“Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” adını taşıyacak sergiler kapsamında Osman Hamdi Bey’den İbrahim Çallı’ya, Neşet Günal’dan Cevat Dereli’ye, Nejat Melih Devrim’den Ferhat Özgür’e Türk resminin öncü isimlerinin eserleri sanatseverlerle buluşacak.
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
Peyzaj, natürmort, soyut, güncel sanat gibi farklı üsluplarda çalışan ressamların eserlerinin yanı sıra Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selâhattin Giz Koleksiyonu’ndaki dönemin foto muhabirleri tarafından çekilen, içinde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e ait fotoğrafların da bulunduğu çok değerli kareler sergide görülebilecek.
CEVAT DERELİ
Renkler sergisinin ilk durağı Bursa olacak. Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi’nde 4 Eylül–28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek sergide, Türk resim sanatının klasik ve empresyonist dönem sanatçılarının eserleri yer alacak.
NURİ İYEM
Sergi daha sonra 3 Ekim–15 Kasım arasında Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak. 20 Kasım–20 Aralık tarihleri arasında İzmir Konak Belediyesi Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan serginin son durağı ise 24 Aralık 2019–28 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya Kültür Sanat (AKS) olacak.
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