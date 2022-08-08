"BEN GÜCÜMÜ VE SESİMİ KAZANDIM"

Oscar ödüllü aktris, "Hepinize iyi şanslar, çünkü benim yaşıma gelmek için çok fazla hayatta kalmanız gerekiyor, ben gücümü ve sesimi kazandım." ifadelerini kullandı.

"Onların tüm kremlerini, karışımlarını ve bize satmak istedikleri onca çöpü satın alırsak gerçek yaşımıza bakmamıza gerek olmadığını söyleyen tüm bu reklamlar da nesi? Ben 53 yaşındayım diye artık değerli olmadığımı mı söylüyorsunuz? Bunu mu söylüyorsunuz?" diye seslenen Renee Zellweger, "Mutlak en iyi, en enerjik halinizle siz olmak ile olmadığınız biri olmayı istemek arasında büyük bir fark var. Enerjik ve güzel olmak için yaşınızı kabullenmelisiniz, yoksa özür dileyerek yaşarsınız ve bana göre bu hiç de güzel değil." şeklinde konuştu.