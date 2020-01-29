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Fransız otomotiv üreticisi Renault, yeni CEO'sunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Seat'ın geçtiğimiz günlerde genel müdürlük görevini bırakan Luca de Meo şirketin CEO'su olarak atandı.

De Meo'nun görevine 1 Temmuz'da başlayacağı belirtildi.

Renault'un sorunlar yaşadığı ittifak ortağı Nissan'ın da Luca de Meo kararını desteklediği aktarılıyor.

De Meo'nun atanması ile ilgili konuşan Nissan CEO'su Makoto Uchida, "Hem ittifak ortağımız hem de Luca de Meo ile yakın çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Ortak kârlı büyümeyi desteklemek için efor sarf edeceğiz" dedi.

Nissan CEO'su'nun açıklamaları doğrultusunda, Renault-Nissan İttifakı'nın eski CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Carlos Ghosn'un geçen yıl yolsuzluk suçlaması ile Japonya'da tutuklanmasının ardından bozulan ittifak ortakları arasındaki ilişkinin yeni dönemde iyileşeceği yorumları yapılıyor.

GEÇİCİ CEO GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

Carlos Ghosn'dan sonra Renault'a CEO olarak atanan Thierry Bollore, geçtiğimiz yıl Nissan ile ilişkileri bozduğu gerekçesiyle görevinden alınmış, Fransız şirketin finans müdürü Clotilde Delbos geçici CEO olarak atanmıştı.

Luca de Meo'nun Renault yeni CEO'su olması ile birlikte ise, Delbos'un Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildiği bilgisi verildi.

52 yaşındaki İtalyan iş insanı Luca de Meo, otomotiv sektöründeki kariyerine Renault'a başladı. Ardından Fiat'a transfer olan de Meo, Seat'ta CEO olarak atanmadan önce ise Audi'de görev yapıyordu.