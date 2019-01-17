Yaklaşık 2 aydır Tokyo'da tutuklu bulunan Renault-Nissan- Mitsubishi ittifakının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn'un, Renault'taki görevinden alınması gündeme geldi.

Gelirini milyonlarca dolar eksik bildirerek bu sayede daha az vergi ödediği ve görevini kötüye kullanmak gibi suçlamalar karşısında Kasım ayında Japonya'da tutuklanan Ghosn'un yerine yeni bir ismin getirileceği açıklandı.

Bu kapsamda Renault'un yüzde 15 pay ile en büyük hissedarı olan Fransız Hükümeti, Renault Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırdı. 20 Ocak'ta başlayacak sürece giden yolun, kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Ghosn'un, avukatlarının itirazlarına rağmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ardından başladığı belirtiliyor.

'YENİ BİR DÖNEMİN ZAMANI GELDİ'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Yeni bir döneme geçmemizin zamanı geldi. Daha önce de söylediğimi gibi, eğer Carlos Ghosn görevinin yerine getirecek durumda olamayacaksa, başka bir yol bulmalıyız ve artık o noktaya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

(Bruno Le Maire)

Ghosn Kasım ayında da 2001'den beri yürüttüğü Nissan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan alınmıştı. 2005 yılında Renault-Nissan ittifika kapsamında Renault CEO'luğun atanan Carlos Ghosn, 2009 yılından beri de şirketin Yönetim Kurulu Başkanı konumunda.

ADAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Carlos Ghosn'unn Renault'taki görevine son verileceğinin açıklanması, gözleri Fransız markanın yeni lideri olabilecek adaylara çevirdi. Buna göre Renault'un yönetim kurulu başkanlığı için en güçlü adayın yakında Michelin'deki CEO'luk görevi sona erecek olan Jean-Dominique Senard olduğu belirtiliyor.

Kaynaklar, Fransız Hükümeti'nin ise Renault CEO'luğuna, Ghosn'un tutuklanmasının ardında şirketin İcra Kurulu Başkan Vekili görevine atanan Thierry Bollore'u düşündüğünü belirtiyor. Ayrıca, Toyota'da Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Didier Leroy da, Renault'un tepe yöneticiliği için ismi geçen adaylar arasında.