11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2013 yılından bu yana yollarda olan Renault'un b-segment SUV modeli Captur, yeni nesliyle Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yerini aldı.
2018 yılında Fransa’da 67 bin, Avrupa’da ise 215 bin satış adedine ulaşan modelin ikinci nesli, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın yeni modüler platformunda üretildiği kaydedildi.
Modelin bugüne kadar 90’dan fazla ülkede ise 1.5 milyon satış rakamı elde ettiği açıklandı.
Trafik ve otoyol destek sistemi gibi sürüşe yardımcı sistemler ile otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturduğu bildirilen Captur, hibrit ve E-tech plug-in olmak üzere elektrikli versiyonlar ile de satışa sunulacak.
'F1 TÜREVİ BİR STRATEJİ GELİŞTİRDİK'
Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, "Yeni Captur ile modelin en iyi özelliklerini koruduk ve daha da iyileştirdik. Ayrıca Captur artık daha fazla kişiselleştirilebiliyor. Renault için, yolculuk deneyim kalitesi mutlak bir öncelik" dedi.
Renault Grubu CEO’su Thierry Bolloré ise, "Yeni Captur, 2020’den itibaren sınıfının ilk şarj edilebilir hibrit modeli (plug-in) olacak. Hibrit otomobile adapte edilmiş bir aktarma sistemi ve doğrudan F1 türevi olan bir enerji yönetim stratejisi geliştirdik. Renault olarak, teknoloji ve inovasyonu müşterilerimiz için erişilebilir hale getirmek en büyük önceliğimiz" dedi.
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