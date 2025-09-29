Rekabet'ten Banvit'e dev ceza

Piliç eti sektöründeki fiyatları etkileyen ‘bilgi değişimi’ yapılarak rekabet kurallarının ihlal edildiğine yönelik önemli bir soruşturma yöneten Rekabet Kurulu, dev markalara toplam 3.7 milyar lira ceza uyguladı.

Banvit, Rekabet Kurulu tarafından 947 milyon 305 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu'nun Şirketimizin de arasında bulunduğu teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturması sonucunda, Şirketimiz hakkında Rekabet Kurulu tarafından 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir" denildi.

Bildirilen karar, gerekçeli karar niteliğinde olmayıp henüz cezanın gerekçesine ilişkin detaylar Şirkete ulaşmadı. Söz konusu cezanın, gerekçeli kararın Şirkete tebliğinden itibaren yasal süresi içinde yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmesi değerlendirilecek.