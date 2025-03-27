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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Rekabet Kurumu’ndan Apple ve 4 Şirkete Soruşturma Kararı - Teknoloji Haberleri

        Rekabet Kurumu’ndan Apple ve 4 şirkete soruşturma kararı

        Rekabet Kurumu, Apple ve dört şirkete, yeniden satış fiyatlarına müdahale ve geri alım pazarında fiyat koordinasyonu iddialarıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Kurumun açıklamasına göre, soruşturma Apple'ın Türkiye'de faaliyet gösteren yeniden satıcılarının satış fiyatlarını ve kampanya koşullarını belirlediği, ayrıca geri alım pazarında Apple markalı ürünlerin fiyatlarını diğer şirketlerle koordine ettiği iddialarını incelemek amacıyla açıldı.

        Giriş: 27.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:11
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        Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma
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        Rekabet Kurumu, Türkiye’de teknolojik cihazların satış ve dağıtım faaliyetlerinde bulunan Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE) ile birlikte dört şirkete yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

        Soruşturma, Apple’ın yeniden satıcıların satış fiyatlarına müdahale ettiği ve geri alım pazarında fiyat koordinasyonu yaptığı iddiaları üzerine başlatıldı. Karar, Rekabet Kurulu’nun 27 Şubat 2025 tarihli toplantısında alındı.

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        Soruşturma kapsamına giren şirketler şunlar:

        • Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE)
        • Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi
        • Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ
        • Getmobil Teknoloji AŞ
        • HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ

        GEREKÇE, FİYAT KOORDİNASYONU

        Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre, soruşturma 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi kapsamında yürütülüyor. Bu madde, teşebbüsler arasında rekabeti bozucu anlaşmaları ve uyumlu eylemleri yasaklıyor. Soruşturma, Apple’ın Türkiye’de faaliyet gösteren yeniden satıcılarının satış fiyatlarını ve kampanya koşullarını belirlediği, ayrıca geri alım pazarında Apple markalı ürünlerin fiyatlarını diğer şirketlerle koordine ettiği iddialarını incelemek amacıyla açıldı.

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        Soruşturma süreci, önaraştırma aşamasında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulguların değerlendirilmesiyle başladı. Rekabet Kurulu, bu bulgular ışığında Apple ve ilgili şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunup bulunmadığını tespit etmek için harekete geçti.

        SORUŞTURMANIN KAPSAMINDA NELER YER ALIYOR?

        Soruşturma, Apple markalı bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları, kulaklıklar, çevre birimleri ve aksesuarlar gibi teknolojik ürünlerin Türkiye’deki ithalat, ihracat, satış ve dağıtım faaliyetlerini kapsıyor. Ayrıca, Apple’ın üçüncü taraf markalı aksesuarlarla ilgili politikaları da mercek altına alınacak. Kurul, özellikle şu iki temel iddiayı araştıracak:

        Apple’ın, yeniden satıcıların satış fiyatlarını ve kampanya koşullarını doğrudan belirleyerek piyasa rekabetini kısıtlayıp kısıtlamadığı,

        Geri alım pazarında faaliyet gösteren şirketlerin, Apple markalı ürünlerin geri alım fiyatlarını Apple’ın koordinasyonuyla belirleyip belirlemediği.

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