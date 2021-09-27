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Rekabet Kurumu'ndan Getir'in Moov alımına onay

Anadolu Grubu bünyesindeki mobilite şirketi Moov'un yüzde 75'ini almak için Ağustos ayında anlaşmaya varan yerli unicorn Getir'e, Rekabet Kurumu'ndan onay geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, Moov'un tek kontrolünün Getir tarafından devralınması işlemine izin verildiği belirtildi

27.09.2021 - 18:10 | Güncelleme: ABONE OL
Rekabet Kurumu'ndan Getir'in Moov alımına onay
HABERTURK.COM

Rekabet Kurumu, Getir'in Moov hamlesine onay verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Getir Perakende Lojistik A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl değerini milyar doların üzerine çıkararak 'unicorn' statüsü alan yerli girişim Getir, Anadolu Grubu bünyesindeki mobilite şirketi Moov'un yüzde 75'ini almak için anlaşmaya varmıştı.

Ağustos ayında Anadolu Grubu'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Taraflarca sağlanmış mutabakata göre MOOV'un sermayesini temsil eden payların yüzde 75'inin devir bedeli, 16 milyon dolar tutarı üzerine MOOV'un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın yüzde 75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacaktır" ifadeleri ile gelişme aktarılmıştı.

Eylül 2018’den bu yana araç paylaşımı hizmeti veren MOOV, Temmuz ayında 3 milyonuncu kiralamaya imza attığını duyurmuştu. 700 araçla faaliyete başlayan MOOV, bugün 2 bin 500’den fazla aracıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da hizmet veriyor.

Getir ise, geçtiğimiz Mart ayında aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'nin ikinci 'unicorn' girişimi olmuştu. En son Haziran ayı başında 550 milyon dolar yatırım alan Getir, bu yatırımın ardından değerini 7.5 milyar dolara taşımıştı.

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